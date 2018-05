City, Guardiola: "Uno o due colpi in estate"

Da quando è approdato a Manchester, sponda City, Guardiola ha speso, secondo quanto rivelato dal Daily Mail, 450 milioni di sterline. Tuttavia, la prossima estate, non vedrà i Citizens spendere cifre folli."Non abbiamo la forza di spendere 300 milioni di sterline ogni stagione", le parole dello stesso Guardiola che ha fatto sapere come il City cercherà di fare uno o due colpi durante il mercato estivo, oltre a blindare i propri campioni. I nomi più caldi sarebbero quelli di Jorginho, centrocampista in forza al Napoli e di Mahrez del Leicester.