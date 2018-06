Riscattato Douglas Costa dal Bayern Monaco, Marotta è al lavoro per rinforzare le fasce. Due gli obiettivi: Cancelo e Chiesa. Il primo, sempre più lontano dall'Inter, è quotato 40 milioni di euro. I bianconeri sarebbero pronti al blitz.Attenzione anche a Chiesa. Il Napoli è in pressing sul giocatore ma la Juventus potrebbe trovare la modalità giusta per battere la concorrenza. Pjaca non pare convinto di diventare un giocatore viola, da non escludere altre contropartite. Come per Cancelo, anche Chiesa è quotato 40 milioni di euro.