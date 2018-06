In attesa di novità sia sul fronte societario che, soprattutto, sul fronte Tas, Il Milan si sta muovendo per un colpo di grande interesse. I rossoneri sono, infatti, ad un passo dall'ufficializzare il 22enne talento Halilovic.Di proprietà dell'Amburgo (in prestito, lo scorso anno, al Las Palmas), Halilovic, se supererà i test fisici, sarà un nuovo giocatore del Diavolo. Un giocatore da rilanciare. Toccherà a Gattuso trovare il modo giusto per farlo rendere al meglio.