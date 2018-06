Golovin, obiettivo dichiarato della Juventus, è sempre più distante dalla possibilità di vestirsi di bianconero. Nelle ultime ore, sul talento del CSKA sarebbe piombato il Chelsea, con Sarri che avrebbe dato il suo ok all'operazione.Grande protagonista al Mondiale, Golovin dovrebbe, quindi, giocare, il prossimo anno, in Premier League. Nei giorni scorsi, si era parlato anche di un forte interesse del Barcellona che, tuttavia, pare aver mollato la presa. La Juventus ci ha provato in tutti i modi.