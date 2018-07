Balotelli resta in Francia: Marsiglia a un passo

Mario Balotelli è sempre più vicino a ripartire dalla Francia e da quella Ligue 1 in cui si è rilanciato dopo le delusioni del Liverpool e della seconda esperienza al Milan.Ormai a tutti gli effetti un ex giocatore del Nizza, 'SuperMario' sarebbe pronto a dire di sì all'Olympique Marsiglia. L'attaccante, che vuole rientrare definitivamente centrale nei progetti della Nazionale di Roberto Mancini, passerebbe dunque sotto gli ordini di Rudi Garcia. Una nuova avventura transalpina, per vivere la quale Balotelli avrebbe deciso di respingere al mittente una danarosissima offerta proveniente dalla Cina.