Milan, Gattuso: "Leonardo? Ci siamo chiariti"

Nella prima gara nell'International Champions Cup, il suo Milan ha ben figurato. Gattuso pensa a lavorare sul campo, anche se le voci su un possibile arrivo di Conte continuano a circolare: "Sono tranquillo, sono contento di aver sentito il presidente del club, sono un allenatore di 40 anni che deve migliorare ancora tanto", le sue parole nel post match della sfida con lo United.Una battuta anche su Leonardo: "Con Leonardo non mi sono fatto mancare niente: l'ho avuto in tutte le vesti. Ho stima e rispetto del professionista e dell’uomo, in passato ho avuto io da ridire ma ci siamo chiariti. La priorità non è il nostro rapporto, ma riportare il Milan dove merita".