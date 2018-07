Darmian esce allo scoperto

Parlando a 'Sky Sport', Matteo Darmian ha commentato le voci che lo vedono lontano da manchester la prossima stagione: "La possibilità di tornare in Italia c'è, vedremo nelle prossime settimane cosa succederà. L'Inter su di me? Qualcosa di vero c'è sicuramente, vedremo".



Sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus, l'ex Torino ha detto: "Farà bene a tutto il calcio italiano, non solo alla Juve. Mi auguro che la Serie A torni ad alti livelli, come qualche anno fa, la strada è quella giusta".