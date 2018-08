Cassano scatenato: "A Parma andrei a zero euro"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Cassano è tornato a parlare del suo futuro: "Bologna, Parma, Torino, Sassuolo: lì andrei a zero, non voglio soldi, se ne riparla alla fine. E' la mia scommessa: se a giugno la squadra sarà soddisfatta, contratto di altri due anni, altrimenti torno a casa e mi metto a studiare da ds. Se a settembre, ottobre sono ancora così, mi iscrivo al Corso di Coverciano, voglio rimanere nel calcio".



Il barese, attualmente svincolato, ha poi commentato le voci circa un suo possibile ritorno al Bari: "Voglio la Serie A, io sono da Serie A. Il Bari ce l'ho nel cuore ma non ho troppo tempo per riconquistare il campionato".