Cassano: "Il ritorno a Parma? Sarebbe un sogno"

"Il discorso scudetto, con Cristiano Ronaldo in squadra, è chiuso. La Juventus lo vincerà almeno fino al 2022. E CR7 segnerà quaranta gol". Questa la previsione di Antonio Cassano, che in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' ha promosso a pieni voti l'arrivo in Italia di CR7, esprimendo anche la speranza di riuscirlo a sfidare.



"Spero di fare in tempo a giocare contro Ronaldo - ha infatti spiegato -. Intanto ho mio figlio Christopher che imita le sue rovesciate... E pensare che il piccolo, Lionel, l'ho chiamato così in onore di Messi. Il ritorno al Parma? Quello sarebbe il vero sogno".



"Comprato a 33 anni per 100 milioni? L'affare l'ha fatto la Juve, perché CR7 ripagherà i bianconeri di tutto, sia in termini sportivi sia economici. I gol li farà, i risultati arriveranno e poi vogliamo calcolare gli introiti da magliette e altro merchandising legato a Ronaldo?", ha aggiunto Cassano, che ha anche individuato la possibile avversaria di Madama: "Dietro di loro vedo solo l'Inter. Ma Icardi arriverà quarto nella classifica marcatori dietro Ronaldo, Higuain e Dzeko".