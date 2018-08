Abramovich vende il Chelsea

Secondo quanto riportato dal The Sunday Times, Abramovich sarebbe intenzionato a vendere il Chelsea, attualmente, sportivamente parlando, nelle mani di Sarri. Recentemente il club sarebbe stato valutato ben due miliardi di sterline.Abramovich ha acquistato il Chelsea nel 2003, per una cifra attorno ai 140 milioni di sterline. In 15 anni, sono arrivati 15 trofei, tra cui la Champions League vinta nel 2012. Ancora non è chiaro se l'intenzione sia di cedere qualche quota societaria o l'intero pacchetto societario. Il quasi immobilismo sul mercato estivo potrebbe essere una conferma della voglia di vendere del patron russo.