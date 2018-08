Ronaldo si prende il Valladolid

Come riportato da El Larguero, il brasiliano Ronaldo sarebbe ormai ad un passo dal diventare il nuovo azionista di maggioranza del Valladolid. Il Fenomeno investirà ben 30 milioni di euro per acquistare il club.L'ex stella dell'Inter assumerà la presidenza del club mentre Carlos Suarez, il patron in uscita, dovrebbe continuare come amministratore delegato. La trattativa è cominciata diversi mesi fa. Si attende solo l'ufficialità del passaggio di consegne.