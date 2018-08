Lo 0-3 casalingo contro il Tottenham, ha mandato su tutte le furie Mourinho che, nel post match, si è scagliato contro i giornalisti: "Tre a zero sapete cosa vuol dire? Vuol dire tre gol per loro e zero per noi, certo, ma anche tre Premier League. Quello che ho vinto io. Ho vinto più Premier League da solo che tutti gli altri 19 manager messi insieme. Io tre, loro due quindi rispetto, rispetto e rispetto", le parole dello Special One.L'avvio orribile dei Red Devils sta facendo discutere in Inghilterra. Si parla di un possibile esonero dello stesso tecnico portoghese, fresco di rinnovo di contratto (fino al giugno del 2020). Il nome in pole position sarebbe quello di Zidane.