Giorni decisivi per il futuro di Marchisio. Il 32enne centrocampista, chiusa la sua lunga avventura alla Juventus, è alla ricerca di una nuova sfida professionale. Ci sarebbe una nuova pretendente, ossia il Villarreal.Complice l'infortunio occorso a Caseres (out 3/4 mesi), il club spagnolo starebbe pensando all'ex bianconero. Lo Sporting Lisbona, tuttavia, continua a pressare per avere Marchisio. La decisione finale verrà presa a breve.