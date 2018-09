Autore di un gol strepitoso all'esordio in Champions League, Icardi è ora pronto a legarsi, ulteriormente, all'Inter. Il rinnovo di contratto, come rivelato dal Corriere dello Sport, sembrerebbe sempre più vicino alla classica fumata bianca.Per l'argentino, pronto un nuovo adeguamento di stipendio (Icardi vorrebbe otto milioni di euro a stagione). La clausola rescissoria dovrebbe essere di 130 milioni di euro. Le parti starebbero lavorando per trovare un accordo comune.