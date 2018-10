Secondo La Gazzetta dello Sport, il gruppo Suning sarebbe pronto a prendersi il 100% dell'Inter. Sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa per acquisire le quote attualmente ancora nelle mani dell'imprenditore Thohir.



Si parla di un imminente meeting per chiudere l'affare. L'indonesiano valuterebbe il suo 31,05% di quote circa 200 milioni di euro. Il prossimo 26 ottobre, durante la nuova assemblea dei soci, Steven Zhang dovrebbe diventare il presidente del club nerazzurro.