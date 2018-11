Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan.Interpellato sull'interesse del club rossonero, il bomber svedese non ha nascosto: "C'è un interesse dall'Europa, ma la mia priorità sono i Galaxy e sono molto felice di esser qui"."L'interesse è normale e non inusuale - puntualizza Ibrahimovic -, forse poteva esser strano un anno fa, quando ero infortunato, ma ora che sono tornato non è una sorpresa. E' anche vero che sono dei Galaxy e sono concentrato sulla mia squadra, tutto il resto non conta".In chiusura l'ex Manchester United ha voluto mandare un messaggio: "Non vado via in prestito, non mi servono certe cose".