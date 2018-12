Ibrahimovic continua a tenere il Milan lontano

Zlatan Ibrahimovic continua a non pensare al Milan. Dopo che Leonardo ha di fatto chiuso le porte rossonere a un ritorno dello svedese grande protagonista dello scudetto 2011, lo stesso attaccante ha ribadito una volta ancora la propria volontà di restare a giocare oltreoceano.



"Sono qui per finire quello che ho cominciato l'anno scorso - ha infatti dichiarato Ibra sui profili social dei Los Angeles Galaxy - Cosa vuol dire? Vuol dire portare a casa la MLS Cup".



"MLZ I'm not done with you yet" ("MLZ, non ho ancora finito con te"), aveva già scritto sul suo profilo ufficiale qualche ora prima (dove la "Z" al posto della "S" in MLS, ovviamente, sta per "Zlatan").



Un'ulteriore conferma, insomma, su un ritorno che a quanto pare è ormai più impossibile che improbabile.