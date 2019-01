Inter, Gabigol verso la Premier League

Il Flamengo ci crede ancora ma il futuro di Gabigol potrebbe essere altrove. Il brasiliano, di proprietà dell'Inter, ha fatto bene in Brasile ma ora deve decidere il proprio futuro. La Premier League pare un'opzione concreta.Come riportato da Sky Sport, il West Ham sarebbe sulle tracce di Gabigol. Un'operazione che potrebbe andare in porto ma servirebbe prima il permesso di lavoro per poter giocare in Premier League. La destinazione sarebbe gradita al giocatore. Risolta la "grana" Gabigol, l'Inter si concentrerà su Barella, sogno di tanti club.