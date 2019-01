Intervenuto a 'Radio Marte', il procuratore di Jordan Veretout Mario Giuffredi ha parlato del suo assistito: "Non è un trequartista, è una mezzala simile Allan come ruolo, ma con più qualità. All'occorrenza può anche giocare davanti alla difesa"."Veretout piace a Giuntoli, ne ho parlato diverse volte - rivela l'agente -, ma a gennaio non è sul mercato perchè la Fiorentina punta all'Europa, fino a giugno resterà a Firenze".Chiosa sul prezzo del cartellino del francese: "E' un giocatore di grandissimo livello, costa tanto e a gennaio non sepre le società possono fare certi investimenti. 30-35 milioni non sono cifre da spendere a gennaio".