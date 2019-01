Fabio Lopez torna indonesiano: Borneo Fc

Una nuova intrigante avventura all’estero per Fabio Lopez.L’allenatore romano ha firmato con il Borneo FC e sarà quindi al timone della squadra di Samarinda che parteciperà al campionato indonesiano di serie A. “Ho accettato con grande entusiasmo la proposta - ha raccontato a Sportal.it -. Torno a lavorare in un calcio che amo e che ha tifosi affettuosi. A fine gennaio sarò là e cominceremo la preparazione. L’accordo? Abbiamo impiegato dieci minuti, con il presidente c’è stima reciproca da anni”.Lopez, classe 1973, ha lavorato in Lituania, con un paio di club della massima serie, in Malesia, Indonesia, Arabia Saudita (nel prestigioso Al-Ahli), Oman e anche alle Maldive. E, medaglia che in pochi possono esibire, è stato anche commissario tecnico di una nazionale: il Bangladesh. “Un’esperienza che mi ha arricchito anche dal punto di vista umano, come del resto tutte le altre” ha evidenziato, ricordando le gare giocate per le qualificazioni ai Mondiali disputatisi in Russia l’estate scorsa.