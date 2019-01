Non c’è spazio al Parma per Yves Baraye. E il senegalese sta studiando con attenzione le possibilità per il proprio futuro.



Il centrocampista offensivo non sembra convinto dall’ipotesi legata al trasferimento in Croazia (l’Hajduk Spalato spinge da tempo) e potrebbe addirittura accettare il doppio salto di categoria: il Catania è in pressing e ha una carta in più da giocare, la presenza in rosa del fratello Joel.



Baraye piace anche all’Ascoli.