Protagonista della promozione in serie A del Parma ma poi vistosi scavalcato nelle gerarchie da Luigi Sepe, giunto in Emilia dal Napoli, Pierluigi Frattali sta decidendo se tornare in cadetteria, dove giocherebbe con continuità.Il Foggia sta spingendo con decisione e attende una risposta dall’ex Cosenza e Avellino, che stando alle ultime indiscrezioni sarebbe propenso per il sì.Frattali, classe 1985, è entrato nel gruppo di Roberto D'Aversa nel gennaio del 2017.