Diego Falcinelli aspetta il Parma.L’attaccante, che a Bologna in campionato non è ancora andato a segno (anche a Firenze gli è successo lo stesso), ha detto no al Frosinone: a quanto sembra attende una chiamata da parte del club ducale, che sta valutando il suo ingaggio. Come è noto, però, l'umbro non è l'unico nel mirino dello scatenato Faggiano, al lavoro per rinforzare il reparto offensivo di D'Aversa.Falcinelli compirà 28 anni nel prossimo mese di giugno