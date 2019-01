Balotelli, tre opzioni per il futuro

Tempo di decisioni per Balotelli. Chiusa, di fatto, la sua avventura al Nizza, Super Mario deve scegliere dove rimettersi in gioco. Ci sarebbero tre opzioni per il bomber classe 90, ossia due squadre italiane e una francese.L'O.Marsiglia lo insegue da tempo e sarebbe l'opzione più probabile. Balotelli, dal canto suo, sognerebbe un ritorno nel massimo campionato italiano (anche per ritrovare la maglia della Nazionale). Sassuolo e Bologna sarebbero pronte a farsi avanti in maniera seria.