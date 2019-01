Ciciretti può restare in A: il Chievo interessato

Nel Parma del futuro potrebbe esserci davvero poco spazio per Amato Ciciretti.



E così, in questo mercato di gennaio nel quale la società ducale sta lavorando alacremente, una nuova collocazione potrebbe essere trovata per il centrocampista offensivo arrivato in Emilia un anno fa dal Benevento.



Il Chievo è interessato e una soluzione che accontenti tutti, calciatore compreso, potrebbe essere presto trovata.