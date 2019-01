Allan, ennesimo colpo di scena

Ennesimo colpo di scena legato ad Allan, il centrocampista del Napoli per il quale il Paris Saint Germain si è fatto avanti senza però riuscire a trovare la quadra, almeno fino a oggi: Carlo Ancelotti ha deciso di non convocare il brasiliano per l’importante sfida del ‘Meazza’ con il Milan di Gennaro Gattuso e del nuovo attaccante polacco Piatek. “E’ stata una settimana complicata per lui, preferiamo che resti qui ad allenarsi” ha detto il tecnico degli azzurri.Il navigato timoniere emiliano ha aggiunto di sentirsi tranquillo circa il futuro dell’ex Udinese: “So che Allan rimarrà, è un giocatore importante e lo sarà ancora di più. L’interesse per lui da parte del Paris Saint Germain c’è stato ma non si sono create le condizioni. Il giocatore è consapevole che il club è stato disponibile, dunque non ci saranno problemi di recupero”.A Milano non andrà neanche Rog. “Probabilmente partirà in prestito” ha concluso Ancelotti.