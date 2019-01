Zapata-Inglese: intrigo nerazzurro

L'ottimo rendimento di Duvan Zapata ha attirato le attenzioni di diversi top club e l'Atalanta, consapevole del rischio di perderlo in estate, si sta già guardando intorno.

Il primo nome sul taccuino del club orobico è quello di Roberto Inglese, come ha confermato l'agente Samuele Sopranzi: "L'Atalanta è molto interessata ma è una cosa di cui si parlerà a maggio-giugno".



"Al Parma si trova molto bene, sta facendo un gran campionato. Ogni giorno migliora. Gli attaccanti vengono giudicati sempre per i gol, ma lui lavora anche molto per la squadra. Speriamo che continui così. In estate avrà diverse richieste, anche perché già si stanno muovendo alcuni club di Serie A e di Premier League. Il Napoli si fa sentire, sicuramente Giuntoli è in contatto con lui" ha continuato il procuratore.



Chiusura sulla Nazionale: "E' un'aspirazione di tutti i calciatori, è da un paio d'anni che sta dimostrando di meritare questa convocazione. Lunedì dovrebbe esserci uno stage, speriamo che lo convochi".