Napoli, attesa per i soldi di Hamsik

Dopo i tanti problemi emersi nei giorni scorsi, l'affare Hamsik pare giunto alla classica fumata bianca. Si attende, a breve giro, il comunicato ufficiale, da parte del Napoli, per salutare lo slovacco, atteso in Cina.Non appena arriverà il tanto atteso bonifico da parte del Dalin (limate le distanze economiche con la società di De Laurentiis), il 31enne Hamsik sarà, di fatto, un ex giocatore della squadra azzurra e una nuova stella del calcio cinese. Il Dalin vorrebbe presentare il nuovo acquisto già in settimana.