Wanda allontana Icardi dall'Inter

Icardi non ha nessun problema al ginocchio, almeno secondo gli esiti degli esami strumentali ai quali si è sottoposto all'Humanitas. Per l'Inter è nelle stesse condizioni fisiche di inizio stagione. Wanda Nara non l'ha presa affatto bene."Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti danno consigli e allontanati quando non ti danno valore", il messaggio, via Instagram, della moglie/agente. Insomma, l'addio a fine stagione prende sempre più corpo. Real Madrid e Chelsea sono alla finestra, pronte a farsi avanti in maniera concreta. Attenzione anche al Napoli che ha mostrato un certo interesse nei confronti del bomber argentino. Da ricordare che Icardi è sotto contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2021.