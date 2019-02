Juve, quanti nomi per il dopo Allegri

Il futuro di Allegri pare legato, a doppio filo, al risultato della sfida di ritorno, di Champions League, contro l'Atletico Madrid. L'attuale tecnico bianconero, nonostante sia sotto contratto con la Vecchia Signora, sino al 2020, potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura a Torino, in caso di eliminazione.Tantissimi i nomi che stanno circolando per il dopo Allegri. Zidane sarebbe in pole position ma attenzione anche alle piste che portano a Klopp e Deschamps. Secondo Tuttosport, ci sarebbe anche la suggestione Guardiola.