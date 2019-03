Juve, uno tra Dybala e Douglas Costa ai saluti

La Juventus starebbe pensando, seriamente, a Chiesa. Pronta una super proposta (circa 70 milioni di euro) per strapparlo alla Fiorentina e a tutte le squadre interessante (in particolare Inter, Liverpool e Manchester United).Per arrivare all'asso dei viola, pronto un sacrificio importante. Uno tra Dybala e Douglas Costa, al termine della stagione in corso, potrebbe fare le valigie e lasciare la Vecchia Signora. Dybala piacerebbe molto all'Inter, il brasiliano ha tanti estimatori fuori dall'Europa.