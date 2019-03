Rugani per quattro anni: l'annuncio della Juventus

Daniele Rugani resterà un giocatore della Juventus anche nelle prossime quattro stagioni: la società bianconera ha infatti annunciato il suo prolungamento contrattuale fino al 2023.



"La storia calcistica di Daniele Rugani, da anni intrecciata con le strisce bianconere, è destinata a rimanere ancora più strettamente allacciata, perchè il difensore ha rinnovato il suo contratto, legandosi alla causa juventina fino al 2023", si legge infatti sul sito del club piemontese.



"Quantità, ma anche qualità: Daniele è il giocatore di movimento della Juventus che ha perso in media meno palloni nel 90 minuti in questa stagione (6.5), ed è il bianconero che, dal 2015/16, è più difficile superare in dribbling, 'evento' che accade in media una volta ogni 4 partite - ha sottolineato ancora la Juventus nel suo comunicato -. Rugani si è affermato per la sua eleganza, la tecnica, il gioco d’anticipo e il senso della posizione, ma anche per l'elevazione, che gli ha permesso di segnare in maglia bianconera sette reti, di cui una in Champions League. Una storia fatta anche e soprattutto di vittorie: tre Scudetti, altrettante Coppe Italia, due Supercoppe Italiane. Una storia che continua fino al 2023".