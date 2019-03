Il futuro di Conte si deciderà, probabilmente, nelle prossime settimane. Iniziata la causa con il Chelsea, il tecnico punta ad una buonuscita per chiudere la querelle con i Blues e rimettersi in gioco, sulla panchina di una squadra top.



Considerato che tanti club hanno già deciso chi sarà l'allenatore per la prossima stagione, in particolare Real Madrid e Manchester United, attenzione alle milanesi. Spalletti e Gattuso devono conquistare un posto nella prossima Champions League per essere certi della riconferma. Conte rappresenta un'opportunità importante.