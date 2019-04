L'agente di Bale frena i sogni del Milan

Gareth Bale, divenuto meno centrale nei piani del Real Madrid nel corso di questa stagione, è divenuto uno dei pezzi grossi in chiave mercato in vista della prossima stagione, tanto da essere finito nel mirino del Milan. Tuttavia in queste ore è intervenuto il suo procuratore, generando una brusca frenata ai sogni dei rossoneri.



"Non posso prevedere il futuro, ma lui è un giocatore del Real Madrid e ne è molto felice", ha infatti garantito ai microfoni dell'emittente 'Cuatro' Jonathan Barnett, agente del gallese.



"A Madrid sta molto bene, pertanto posso garantire che non stia assolutamente pensando a un ritorno in Inghilterra", ha aggiunto Barnett. Non facendo riferimenti a un possibile futuro in serie A, ma mandando indirettamente un messaggio anche al Diavolo.