Secondo diverse indiscrezioni, il futuro di Martin Skrtel è lontano dal Fenerbache e dalla Turchia.



La società turca sta rivoluzionando la squadra e il centrale ex Liverpool, in scadenza di contratto, potrebbe cambiare aria. In Italia si è fatto avanti il Parma, che vorrebbe in qualche modo replicare la logica di Bruno Alves: acquistare un difensore di spessore ed esperienza per guidare i giovani della rosa.



Nelle ultime ore però anche il Cagliari sembra aver cominciato a tastare il terreno per capire le possibilità di ingaggiare Skrtel.