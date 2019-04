Torna di moda il nome di Icardi. Il bomber argentino sembra destinato, a fine stagione, a lasciare l'Inter. Si parla, con insistenza, di un possibile scambio con la Juventus. Icardi bianconero, in cambio dell'arrivo di Dybala alla corte di Spalletti (o di chi allenerà l'Inter il prossimo anno).Dybala non pare tanto convinto all'idea di lasciare la Juventus ma non vorrebbe vivere un'altra stagione complicata come quella attuale (e chiederebbe più garanzie a livello di presenze in campo). La trattativa, a livello economico, sarebbe sostenibile. La trattativa potrebbe decollare nel giro di poco tempo.