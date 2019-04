La cocente eliminazione dalla Champions League ha mandato in tilt l'ambiente Manchester City. Tanti i giocatori che sarebbero decisi a chiedere alla società di poter giocare altrove. Sotto accusa anche la gestione di Guardiola.



Gabriel Jesus sarebbe stanco di essere la seconda scelta di Aguero e vorrebbe cambiare aria (molti i club interessati, ci sarebbe anche la Juventus). Attenzione anche ai nomi di Sanè e Gundogan. Quest'ultimo ha il contratto in scadenza nel 2020 ma non pare intenzionato a rinnovare.