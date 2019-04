Il futuro di Inglese? Faggiano: "Al momento abbiamo altro per la testa"

In un intervento a Radio Kiss Kiss, il direttore sportivo del Parma Faggiano ha parlato di Alberto Grassi: "E' un centrocampista che può esplodere da un momento all'altro, peccato per gli infortuni che ne hanno sempre minato il rendimento".



Parole al miele anche per Sepe: "Si sta comportando molto bene, è un uomo spogliatoio e si fa sentire anche fuori dal campo. Siamo contenti del suo approccio".



Chiosa su Roberto Inglese: "Non ne ho ancora parlato con Giuntoli perchè il ragazzo non sta bene. Stiamo pagando molto la sua assenza, anche perché abbiamo praticamente costruito la squadra su di lui. Pensiamo alla salvezza, abbiamo altre cose in testa".