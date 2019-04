Al momento non pare essere sul mercato ma per una giusta offerta Miralem Pjanic potrebbe salutare i compagni.



I bianconeri starebbero già cercando un sostituto: da Ndombele a Gundogan passando per i sogni Kroos e Rakitic.



Secondo diverse indiscrezioni la Juventus sarebbe disposta a trattare la cessione dell'ex romanista per una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro.