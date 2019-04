Allegri ha ribadito di avere ancora un anno di contratto con la Juventus e voler, quindi, restare a Torino. In settimana, Agnelli lo incontrerà per fare il punto della situazione. Da non escludere anche un rinnovo contrattuale.



Tuttavia, parallelamente, la Vecchia Signora starebbe valutando altre opzioni. Oltre a Deschamps, già visto sulla panchina bianconera, attenzione alla suggestione Guardiola. L'attuale tecnico del City ha uno stipendio elevatissimo ma i tifosi sperano in un altro miracolo in stile CR7.