Interrotta per cinque giorni la provinciale 15 di Calestano a Casaselvatica

La Provincia di Parma ha reso noto che sarà interrotto totalmente il transito veicolare a tutti i mezzi sulla strada provinciale 15 “di Calestano” al km 36+970 in località Casaselvatica, dalle 8 di martedì 26 giugno alle 12 di sabato 30 giugno.

Dice la Provincia:

La misura si è resa necessaria perché in quel tratto è necessario posizionare una nuova condotta metallica sul rio in attraversamento della strada provinciale anche allo scopo di adeguare la sezione idraulica.

Per motivi tecnici, e per garantire la sicurezza degli utenti, è necessaria l’interruzione del traffico.

Il transito verrà obbligatoriamente deviato sulla strada Statale SS 62 della Cisa, e la deviazione sarà segnalata con apposite indicazioni. La posa della segnaletica di preavviso, divieto di transito e direzioni obbligatorie saranno a cura della ditta esecutrice.