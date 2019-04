Campani Group presenta in anteprima a Parma la nuova Mercedes Benz GLE

La Mercedes a Parma arriva prima, ben prima della presentazione ufficiale prevista per maggio.

La scorsa domenica 31 marzo Campani Group, concessionaria ufficiale Mercedes Benz per Parma e Reggio Emilia, ha mostrato il nuovo modello ad un selezionato gruppo di clienti.

Location esclusiva è stata la nuova sede di Parma in via Emilia Est 131/a, aperta da soli sei mesi e già punto di riferimento per la vendita delle vetture con la stella a tre punte, tanto da permettere di dedicare integralmente la sede di Strada Naviglio Alto alla vendita dei soli veicoli commerciali.

Ospite d’eccezione lo Chef stellato Davide Oldani e il suo show cooking, evento nell’evento con la preparazione in diretta di un risotto pane, pepe nero e marsala.

Lo chef ha curato l’intero menu, dedicandosi in prima persona anche ad impiattare e rifinire tutti i piatti degustati con grande soddisfazione degli ospiti che hanno potuto ammirarlo all’opera in una cucina aperta per tutta la serata.

L’ultimo suo tocco, di grande impatto scenico, quasi quanto ogni altro momento delle preparazioni gastronomiche, è stata la rivelazione della nuova vettura, rimozione del sipario e vera e propria scoperta del nuovo imponente SUV.

Sul palco, allestito all’interno della concessionaria, si sono esibiti anche Samuel Pietrasanta, concorrente a The Voice 2016 e allievo del CET, la scuola per compositori di Mogol e Aurora Rays, giovane cantante e musicista italiana.

Performance di grande qualità e molto coinvolgenti che hanno accompagnato ed intrattenuto il pubblico ospite fino a tarda sera.

La serata è stata presentata da Enzo Ferrari e Laura Padovani, speaker di Radio Bruno, partner di Campani Group da molti anni, per numerosi eventi e proficue collaborazioni.

Nuovo Mercedes-Benz GLE

Estetica rinnovata e tecnologia da trendsetter.

Nuovo GLE è pronto per rivoluzionare il segmento dei SUV e riconfermarsi nel suo ruolo di trendsetter. Il lancio è previsto per metà anno, mentre il listino sarà disponibile dopo la première al Salone di Parigi.

Ecco però alcuni dettagli in anteprima.

A bordo della nuova generazione fa il suo debutto l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL, per contrastare i movimenti di rollio e di beccheggio: si tratta di un sistema unico sul mercato, in cui la forza delle molle e degli ammortizzatori viene regolata individualmente per ogni singola ruota. Altre novità sono il sistema di assistenza in coda attivo, la trazione integrale 4MATIC completamente variabile (“Torque on Demand”, TonD) e un aumentato comfort di seduta, garantito dal passo superiore di 80 mm e dall’opportunità di avere una terza fila di sedili. La componente tecnologica è completata dal display head-up a colori con risoluzione di 720x240 pixel e da un livello implementato di MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Nuovo GLE unisce nel design emozione e intelligenza: linee essenziali e elementi high-tech regalano fascino e dinamismo, mentre il look deciso degli esterni si esprime anche attraverso il design dei fari, la reinterpretazione ottagonale in chiave SUV della mascherina del radiatore, la protezione paracolpi cromata, il largo montante C (tipico di GLE) e il cofano motore con due powerdome.

Le prestazioni elevate e la massima efficienza del Nuovo GLE sono legate anche all gamma di motori completamente rivisitata, con un nuovo propulsore ibrido plug-in pronto a arricchire l’offerta.

La ricetta di Davide Oldani

PANE, PEPE NERO, MARSALA E RISO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Per il riso

320 g riso Carnaroli stagionato (Piero Rondolino)

160 g burro dolce

80 g Grana Padano grattugiato

1.5 I acqua calda e salata

10 ml aceto di vino bianco

sale fino

Per il pane

200 g pan grattato

5 g burro dolce

Per la salsa al Marsala

100 g Marsala ridotto

20 g burro dolce

Per la finitura

5 g Pepe nero mignonette

PROCEDIMENTO

Per il riso

In una casseruola fare tostare il riso, bagnare poco per volta con l’acqua salata e portare a cottura. Togliere dal fuoco e mantecare con il burro, il Grana Padano, l'aceto, regolare di sale e tenerlo cremoso.

Per il pane

In una padella far sciogliere il burro, unire il pan grattato e tostare fino ad ottenere un colore dorato, togliere dal fuoco e far raffreddare.

Per la salsa al Marsala

Portare il Marsala ridotto ad ebollizione, togliere dal fuoco e unire il burro tagliato a pezzi.

Con l’aiuto di una frusta montare il composto. Tenere al caldo.

Per la finitura

Disporre il riso in una fondina, adagiare la salsa sui bordi, al centro il pane e il pepe nero mignonette.