Chiesa, ecco i nuovi incarichi. Don Ercole Bertolotti da Alberi a Sant'Evasio

Il Vescovo ha reso noto l'affidamento di nuovi servizi pastorali ad alcuni presbiteri, ringraziandoli della disponibilità da loro manifestata, certo che le comunità cristiane interessate sapranno accompagnarli con senso ecclesiale. Tra i criteri ispiratori di queste scelte, quello rilevante è l’attuazione del Nuovo Assetto della Diocesi, attraverso il quale consentire alle Nuove Parrocchie ed alle Zone Pastorali di poter avere un adeguato ministero presbiterale che oggi più che mai richiede comunione ecclesiale e concreta collaborazione tra presbiteri e comunità.

* Don Ercole Bertolotti dalla Parrocchia di Alberi, compresa nella Nuova Parrocchia di “Gesù luce del mondo”, (Alberi, Carignano, Corcagnano, Gaione, San Ruffino, Vigatto), va nella Nuova Parrocchia cittadina di” Gesù di Nazareth” (Buon Pastore, Sant’Evasio, Fraore, San Pancrazio, Vicofertile, Vigolante) come Parroco di Sant’Evasio. Il servizio presbiterale della Parrocchia di Alberi verrà assicurato dai presbiteri della Nuova Parrocchia di “Gesù luce del mondo”, in particolare da don Crispino Ngala, che ne diventerà Parroco.

* Don Augusto Fontana presterà il suo servizio nella Pastorale sociale e del lavoro, come Incaricato dell’apposito Ufficio della Curia Diocesana e nella Pastorale del Carcere.

* Don Andrea Volta unisce al servizio presbiterale di Parroco di San Giovanni Battista nella Nuova Parrocchia cittadina “Due discepoli di Emmaus” (Corpus Domini, San Giovanni Battista) l’insegnamento della Religione Cattolica nell’Istituto Lodi-Olivetti (già P.G.E. Porta).

* Don Martino Maria Verdelli va in servizio alla Nuova Parrocchia di San Secondo, Castell’Aicardi, Fontanelle, Fossa, Pizzo, Roccabianca e in particolare come Vice parroco di San Secondo. Si offrirà inoltre, nelle due Zone della Bassa Est, per la Pastorale Giovanile e perfezionerà i suoi studi in Catechetica presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna.

* Don Giacomo Guerra offrirà il suo ministero presbiterale nello studio della Teologia Dogmatica presso l’Università Gregoriana in Roma, risiedendo al Pontificio Seminario Lombardo. In Diocesi, intanto, opererà in modo compatibile con questa mansione, nella Pastorale Vocazionale Giovanile.

* Don Angelo Tamani diventa Amministratore Parrocchiale della Nuova Parrocchia dei “Santi Martino e Lucia” (Marano, Malandriano) mantenendo il suo servizio in Curia.