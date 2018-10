Riparte la Scuola di formazione teologica della Diocesi

Sabato 6 ottobre riprende le lezioni la Scuola di Formazione Teologica (SFT) della Diocesi di Parma, un percorso di studi teologici approfonditi, della durata di tre anni, che si tengono al sabato pomeriggio, da ottobre fino alla prima settimana di giugno.

Fin dalle origini la SFT si è rivolta a uomini e donne interessati ad approfondire la propria fede. In particolare la SFT è stata negli anni, e continua ad essere, un’opportunità di formazione per laici impegnati nella Chiesa, per catechisti, per persone impegnate a vario titolo in parrocchie, associazioni e movimenti, per chi si prepara ai Ministeri istituiti (accolitato, lettorato, diaconato), per religiosi e religiose che vogliono integrare il percorso di formazione dei rispettivi ordini, per genitori, insegnanti, studenti, lavoratori.

Il percorso della SFT è organizzato in 3 anni, ciascuno incentrato su un tema principale: Cristo (primo anno), la Chiesa (secondo anno), il rapporto Chiesa-Mondo (terzo anno). I temi sono affrontati ricorrendo abbondantemente e approfondendo le quattro Costituzioni conciliari: Sacrosantum Concilium sulla sacra liturgia, Lumen Gentium sulla Chiesa, Dei Verbum sulla divina rivelazione e sacra scrittura, Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo.



Incontri di formazione permanente - Al termine del percorso dei tre anni, la SFT offre dei percorsi continuativi per tutti gli studenti che hanno seguito i corsi dei tre anni. Negli anni recenti gli approfondimenti offerti sono stati su libri biblici, su padri della Chiesa e teologi, su documenti del Magistero, sulla Divina Commedia di Dante. Il prossimo percorso proposto sarà su “Marco e i suoi primi lettori” ed inizierà il 13 ottobre prossimo, dalle ore 15 alle 16:30.



Dove e quando - I corsi si tengono ogni sabato, dal primo sabato di ottobre al primo sabato di giugno, dalle 15 alle 18,15, presso il Centro Pastorale Diocesano Anna Truffelli in viale Solferino 25 a Parma.

Le iscrizioni si possono effettuare scrivendo all’indirizzo email: scuolateologicaparma@gmail.com o presentandosi all’inizio delle lezioni della SFT.

Per avere informazioni è possibile anche telefonare al numero: 0521 487469 oppure 340 2744385.

La SFT si è dotata recentemente di un sito web dove all’indirizzo www.scuolateologicaparma.wordpress.com è possibile trovare tutte le informazioni in merito ai corsi, ai docenti, al calendario delle lezioni, agli appuntamenti.

Per diffondere ulteriormente le informazioni in uno dei social media più diffusi, è stata creata anche una pagina Facebook: https://www.facebook.com/ScuolaTeologicaParma/ .

Il direttore della SFT è don Flavio Bedodi, che si avvale del contributo di tutto il corpo docente nella elaborazione dei programmi.

E’ anche attiva una segreteria; per avere informazioni e per le iscrizioni, scrivere all’indirizzo email: scuolateologicaparma@gmail.com o rivolgersi al numero di telefono: 0521 487469 oppure 340 2744385.