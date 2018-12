Il vescovo alla messa di fine anno: "Nel 2019 Parma sia attenta ai giovani"

"Il 2019 deve essere l’anno che vede convergere la nostra attenzione sui giovani". E’ il messaggio lanciato dal vescovo Enrico Solmi durante la messa di fine anno in Cattedrale, conclusasi con il canto del Te Deum. Monsignor Solmi nell’omelia ha ripercorso i fatti (positivi e negativi) che hanno toccato la diocesi e la città, alzando lo sguardo verso le sfide e gli avvenimenti che caratterizzeranno il 2019 e gli anni a venire.

Indiretta la contro-replica al sindaco Federico Pizzarotti, in merito al riconoscimento di figli di coppie omogenitoriali. "Non è compito della Chiesa quello di intervenire direttamente nei fatti della città, ma di concorrere al bene comune. E’ invece impegno dei cristiani parteciparvi in forma diretta, offrendo quell’apporto che nasce dal valore che Cristo ha dato alla persona umana e alla società".