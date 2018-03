Mark Cavendish tira un sospiro di sollievo. La paurosa e spettacolare caduta subita dal velocista inglese a 10 km dalla fine della Milano-Sanremo non ha infatti portato conseguenze troppo gravi all’alfiere della Dimension Data.



Trasportato immediatamente in ospedale, a Cavendish è stata riscontrata la frattura alla quinta costola, la stessa che si era rotta in una caduta durante la cronometro a squadre della Tirreno-Adriatico.

Rilevata anche una "lesione legamentosa alla caviglia" che richiederà un'ulteriore valutazione, oltre a lividi ed abrasioni. La caduta era stata originata da un contatto con un blocco dello sparti-traffico.