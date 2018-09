Mondiali di Innsbruck, i convocati di Cassani. Aru ha rinunciato

La scelta di Fabio Aru di rinunciare alla convocazione per la prova su strada del Mondiale di Innsbruck in programma il 30 settembre ha preceduto di qualche minuto l’ufficializzazione delle scelte del ct dell'Italia Davide Cassani.



La lista iniziale di undici elementi è stata ridotta ad otto. I prescelti sono Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Dario Cataldo, Alessandro De Marchi, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Franco Pellizzotti, Domenico Pozzovivo. De Marchi e Fabio Felline saranno al via della crono di mercoledì 26, 52.5 km da Rattenberg a Innsbruck/ Hofburg.