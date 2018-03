Un altro riconoscimento per l'attore parmigiano Alberto Petrolini, che nei giorni scorsi al Mondadori Multicenter di Milano ha ricevuto il premio "Artista dell'anno" per la sezione cinema da parte dell'associazione artistica "Cristoforo Colombo". Il premio - che viene attribuito dal 1997 - quest'anno è andato in ambito musicale a Ron, Red Canzian e Gianni Morandi. Nella foto Alberto Petrolini è con Ariedo Lorenzone, anima dell'associazione intolata al grande navigatore e noto anche come pittore dei vip.