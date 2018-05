"Nel 1997 sono stata violentata da Harvey Weinstein, qui a Cannes dove il festival lo ha sempre accolto. Avevo 21 anni. Voglio fare una previsione che non sia mai più benvenuto qui, e penso anche che quelli che non lo hanno mai denunciato dovrebbero vergognarsi. Non vi permetteremo più di vivere nell'impunità". Asia Argento è intervenuta, sul palco, alla cerimonia di chiusura del 71° Festival di Cannes. La Argento era incaricata di consegnare il premio alla Miglior interpretazione femminile. Intervento salutato da un lungo applauso. "Non sarà mai più il benvenuto qui". E ancora: "Questo festival era il suo terreno di caccia. Era seduto in mezzo a voi... Ma la cosa è cambiata, non ti permetteremo di farla franca", ha aggiunto la Argento, che è uscita salutando con il pugno alzato.