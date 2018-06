"Presto Ritorno al Futuro 4": tam tam e fan entusiasti. Ma è un fake

Credibile, anche se bastava scorrere un po' più in basso per vedere che qualcuno da tempo avvisava che il profilo era un fake. Ma nell'epoca dei social è facile, per superficialità, credere un po' a tutto. Le foto inducevano, nel caso di questo profilo dedicato a Michael J Fox, all'errore, cioè a credere che tutto fosse vero. Per la gioia dei tantissimi fan della saga di "Ritorno al Futuro", infermento dopo questo post (sul suddetto profilo): "Ciao a tutti, oggi è un giorno molto importante, oltre a essere il mio compleanno, vi annuncio Ritorno al futuro IV. Ci abbiamo pensato per molti anni e abbiamo iniziato le riprese l'estate scorsa. Rivelerò la data di uscita fra qualche giorno. Vi adoro tutti". Compleanno vero: Michael J Fox è nato il 9 giugno. Post correlato da una foto (anche questa vera) con Doc, Marty e Lorraine (Michael J. Fox con gli altri due protagonisti, Lea Thompson e Christopher Lloyd). A dire il vero anche il periodo è quello giusto, visto che il film uscì il 3 luglio 1985. Da tempo, però, il regista Robert Zemeckis e lo sceneggiatore Bob Galestroncano sul nascere qualsiasi speranza di nuove "puntate" del film: "Finché saremo in vita non si farà e cercheremo di trovare il modo di impedirlo anche da morti. Io lo trovo oltraggioso, tanto più perché è un buon film, è come se volessero rifare Quarto potere". Ondata di entusiasmo dopo il post. Ma poco dopo piovono le smentite e le segnalazioni che la notizia è falsissima. Il post è stato rimosso e qualcuno chiede che anche il profilo venga rimosso. La notizia è un fake. Peccato (per i fan).